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الرجوب يدعو الأندية للالتزام بالقوانين المالية

الإثنين 22 أغسطس 2022 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يدعو الأندية للالتزام بالقوانين المالية



وكالات / سما /

جدد الفريق الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم دعوته للأندية إلى الالتزام بقانون "الأهلية المالية" الذي وضعه "الفيفا"، بحيث تتناسب عقود اللاعبين مع المداخيل والأصول المالية التي يستطيع النادي توفيرها خلال الموسم الرياضي.

ودعا الرجوب الأندية لتصويب أوضاعها المالية والإدارية والتسويقية والفنية، في مستهل الموسم الجديد، وأن تولي اهتماماً أكثر بالفئات العمرية والمدارس الكروية التي تساهم في جلب مزيد من الدعم المالي لها، وصناعة اللاعبين وجلب الجماهير. 

وبشأن فتح الباب أمام المحترفين الأجانب، دعا الفريق الرجوب الأندية إلى طرح هذا الموضوع ومناقشته أمام الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وأكد الرجوب أن رؤساء الأندية سيتعرضون للمساءلة القانونية إذا تركوا أنديتهم غارقة في الديون عند مغادرتهم مناصبهم.

وشدد الرجوب على عدم تسييس الرياضة، مؤكدا أنها لكل الفلسطينيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. وأشار إلى أن "الوحدة الرياضية" تشكل استفزازا للاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تقسيمها، ودفن الرياضة الفلسطينية.  

وجدد الفريق الرجوب الالتزام بتقديم المساعدات المالية للأندية "نظريا" خلال الموسم الجديد، رغم الظرف المادي الصعب الذي تمر به البلاد.

#جبريل الرجوب #الاتحاد الفلسطيني

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