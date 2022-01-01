فيديو.. السيتي يخطف نقطة التعادل أمام نيوكاسل بعد ريمونتادا مثيرة

وكالات / سما /

خطف مانشستر سيتي نقطة ثمينة من أنياب نيوكاسل يونايتد بعد العودة بالنتيجة لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لمثلهم.

واستضاف نيوكاسل يونايتد مساء أمس الأحد منافسه مانشستر سيتي ضمن فعاليات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونجح نجوم مانشستر سيتي في العودة بالنتيجة بالرغم من تأخرهم بثلاثة أهداف مقابل هدف حتى الدقيقة 60.

وتقدم الألماني إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي مبكراً للفريق الضيف بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من البرتغالي برناردو سيلفا.

وعاد نيوكاسل يونايتد بالنتيجة عن طريق ألميرون بتمريرة من الفرنسي سانت مكسيمان بالدقيقة 28، وقبل انتهاء الشوط الأول تقدم أصحاب الأرض عن طريق المهاجم الإنجليزي ويلسون.

وفي بداية الشوط الثاني، سجل نيوكاسل الهدف الثالث بالدقيقة 54 عن طريق تريبيير ظهير أيمن الفريق، ليصعب المهمة على مانشستر سيتي.

ولكن خلال أربع دقائق فقط تمكن مانشستر سيتي من قلب النتيجة والتعادل أمام نيوكاسل يونايتد، بتسجيل إيرلينج هالاند هدف السيتي الثاني، وبعدها برناردو سيلفا، لينتهي اللقاء بتعادل السيتيزين مع أصحاب الأرض.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة السابعة في المركز الثاني، بينما تواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السادس برصيد خمس نقاط.