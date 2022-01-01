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أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد بشدة قرار التعاقد مع كاسيميرو

الإثنين 22 أغسطس 2022 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد بشدة قرار التعاقد مع كاسيميرو



وكالات / سما /

وجّه بيتر شمايكل أسطورة مانشستر يونايتد انتقادات لاذعة للإدارة على التعاقد مع النجم البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد، مشككاً بقدرة اللاعب على التأقلم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشعل مانشستر يونايتد الميركاتو الصيفي بعد أن أعلن منذ 3 أيام التوقيع مع كاسيميرو، بصفقة يقال أنها كلفّت خزائن النادي أكثر من 70 مليون يورو، بينما سيتحصّل اللاعب على راتب سنوي ضخم يجعله ثاني أعلى لاعب أجراً داخل الفريق بعد كريستيانو رونالدو.

ويرى بيتر شمايكل أن التعاقد مع كاسيميرو صاحب 30 عاماً يحمل مخاطرة كبيرة، لأن اللاعب بدأ يتقدم بالسن، ولا يوجد ضمان لقدرته على التكيّف في بطولة البريميرليج.

وقال الحارس الدنماركي السابق في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية “أنا مصدوم لأننا وقعنا مع كاسيميرو. توقع معه الآن بهذا المبلغ وبهذا الراتب، مع عمره وكوننا لا نعرف ما سيقدمه من أداء في الدوري الإنجليزي!”.

وتابع “ربما كان يجب التوقيع مع لاعب نعرف جيداً أنه يمكنه اللعب في الدوري الإنجليزي، ولديه خبرة في البطولة”.

#كاسيميرو #مانشستر يونايتد #ريال مدريد

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