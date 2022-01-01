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باريس سان جيرمان يُمطر شباك ليل في الدوري الفرنسي

الإثنين 22 أغسطس 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يُمطر شباك ليل في الدوري الفرنسي



وكالات / سما /

نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق انتصار كبير على ليل بسبعة أهدافٍ لهدفٍ، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الفرنسي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب بيير ماوروي قد بدأ عن طريق كيليان مبابي بعد مرور 8 ثوانٍ فقط منذ صافرة البداية، وجاء هدف مبابي الذي يُعد الأسرع في تاريخ الدوري الفرنسي بعد تمريرة بينية رائعة من ليونيل ميسي.

وتمكن النجم الأرجنتيني ميسي من إضافة الهدف الثاني للفريق الباريسي في الدقيقة 27 من اللقاء، وذلك بعد لمسة رائعة بقدمه اليُمنى لكرة ملعوبة له داخل منطقة الجزاء.

وسجل اللاعب الدولي المغربي المُخضرم الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 39 من اللقاء بعد تمريرة بينية رائعة من زميله البرازيلي نيمار جونيور.

وتمكن نيمار من تسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 43 و52، قبل أن يُقلص جوناثان بامبا الفارق بهدفٍ لأصحاب الأرض في الدقيقة 54، ليعود مبابي مُسجلاً هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة 66.

وأكمل مبابي الهاتريك الشخصي له في الدقيقة87، لينتهي اللقاء بفوزٍ عريض للباريسيين بسبعة أهدافٍ لهدفٍ.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 9 بعد مرور 3 جولات منذ بداية الدوري الفرنسي ويحتل الصدارة، فيما توقف رصيد ليل عند النقطة رقم 4 يحتل بهم المركز العاشر.

وسيلعب باريس سان جيرمان المُباراة المُقبلة له في المُسابقة ضد موناكو يوم الأحد المُقبل على أرض ملعب حديقة الأمراء، فيما سيحل ليل ضيفاً على أجاكسيو يوم الجُمعة.

#باريس سان جيرمان #نيمار #ميسي #مبابي #الدوري الفرنسي

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