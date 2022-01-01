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فيديو.. برشلونة يصالح جماهيره بفوزٍ مُثير على سوسيداد

الإثنين 22 أغسطس 2022 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يصالح جماهيره بفوزٍ مُثير على سوسيداد



وكالات / سما /

نجح فريق برشلونة في تحقيق أول انتصاراته هذا الموسم في الدوري الإسباني بعد الفوز خارج أرضه على ريال سوسيداد بأربعة أهدافٍ لهدفٍ.

وكان التهديف في المُبارة التي استضافها ملعب أنويتا قد بدأ عن طريق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الأولى، ليفتتح سجل أهدافه رسمياً في الليجا.

ونجح النجم السويدي ألكسندر إيزاك في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 6 من اللقاء بعد استغلاله لخطأ دفاعي من الخط الخلفي للكتلان.

وفي الدقيقة 64 شارك النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي بديلاً لزميله فيران توريس، لتتحول دفة المُباراة بشكلٍ كامل بعد هذا التبديل.

حيث نجح فاتي في صناعة الهدف الثاني لبرشلونة الذي سجله اللاعب الفرنسي المُخضرم عثمان ديمبيلي في الدقيقة 66 بعد تمريرة رائعة بالكعب، قبل أن يضع بصمته بالتمريرة الأخيرة لروبرت ليفاندوفسكي قبل تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وأكمل فاتي الأمسية الرائعة له بهدفٍ رابع لفريقه في الدقيقة 79 بعد مُساهمة خيالية من الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط، فيما يحتل ريال سوسيداد المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد بلد الوليد على أرض كامب نو يوم الأحد المُقبل، فيما سيلعب سوسيداد ضد إلتشي يوم السبت على أرض إلتشي.

#برشلونة #ريال سوسيداد #الدوري الاسباني

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