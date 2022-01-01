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دورتموند يرد رسمياً على أخبار التعاقد مع كريستيانو رونالدو

الإثنين 22 أغسطس 2022 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دورتموند يرد رسمياً على أخبار التعاقد مع كريستيانو رونالدو



وكالات / سما /

كشف سباستيان كيهل المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني عن حقيقة تعاقد النادي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو ابن 37 عاماً بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد فشل الفريق في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى بدايته الكارثية في الدوري الإنجليزي بخسارته أول مباراتين.

وأشارت التقارير الصحفية الإنجليزية والألمانية في الأيام القليلة الماضية إلى اقتراب كريستيانو رونالدو من الانتقال إلى بوروسيا دورتموند بعد رفض معظم أندية أوروبا التعاقد مع أسطورة ريال مدريد السابق.

وتحدث سباستيان كيهل حسب صحيفة “بيلد” الألمانية عندما سئل عن أخبار تعاقد النادي مع كريستيانو رونالدو قائلاً “كريستيانو لن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند، هذه الصفقة لن تحدث بطبيعة الحال”.

وأضاف “بوروسيا دورتموند تحرك خلال الأيام الماضية للرد على هذه الشائعة، وأنا أؤكد بأننا لن نتعاقد مع كريستيانو رونالدو”.

وتابع “كريستيانو رونالدو بالتأكيد لاعب رائع، لاعب كرة قدم عالمي. ولكن إذا قيل أنه يفتقد الدوري الألماني فهذه ليست مشكلتنا”.

#بوروسيا دورتموند #كريستيانو رونالدو #مانشستر يونايتد

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