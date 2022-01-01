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وحدات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن "هداريم"

الإثنين 22 أغسطس 2022 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، إحدى غرف الأسرى الفلسطينيين في سجن "هداريم"، وقامت بإجراء حملة تفتيش واسعة.

ويقع سجن "هداريم" على مقربة من سجن تلموند جنوبي الخط الممتد بين مدينتي طولكرم ونتانيا على الطريق القديمة المؤدية إلى الخضيرة، وهو سجن حديثاً نسبياً أسس على نظام السجون الأميركية، أقسامه على شكل دائري.

ووحدات "القمع" تتبع لإدارة سجون الاحتلال وتستخدم في قمع الأسرى وهي: "ميتسادا"، "درور"، "اليماز"، "اليمام" و"النحشون".

ومهمة هذه الوحدات اقتحام غرف الأسرى، وتنفيذ عمليات ترهيب وقمع وتخريب والتعامل بوحشية معهم.

#هداريم #وحدات القمع الاسرائيلية

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