التنمية تكشف تفاصيل جديدة حول المنحة القطرية وموعد صرف شيكات الشؤون

غزة/ سما /

تحدثت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة اليوم الإثنين، حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت: "بالنسبة لشيكات الشؤون فقد أكد مفوض عام التنمية الاجتماعية بأنه ستكون دفعة لشيكات الشؤون الاجتماعية نهاية شهر ٨ وبداية شهر ٩، وننتظر تصريح وزارة التنمية برام الله خلال الأيام القادمة".

وحول المنحة القطرية ، أكدت الكحلوت أنه "بدأ صرف المنحة القطرية منذ الأمس وفق معايير أهمها من استلم أقل من ٢٩ مرة، ومن استلم أكثر من ٢٩ مرة ولديه عدد من الأبناء، إلى جانب عدد من المعايير أعلنا عنها سابقاً".

وأضافت: "كل من تواجهه مشكلة في عدم وصول الكود عليه الاتصال على الرقم المجاني 1700277277 وسيتم حل مشكلته مباشرة".

وأشارت إلى أن "١٢٦ ألف اسماً على قوائم المنحة القطرية، وفي كل شهر يتم الصرف حسب الأسماء التي يتم الرد عليها من الأمم المتحدة".

وأوضحت أن "هناك ٤٦ ألف اسماً على قوائم انتظار المنحة القطرية، ونبذل جهوداً كبيرة لاعتمادهم، وحتى اللحظة لا يوجد أي جديد والأمر عند المانحين".

وبينت "في حال تفعيل رابط تسجيل المنحة القطرية سنعلن ذلك عبر منصاتنا المعروفة بشكل رسمي".