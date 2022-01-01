رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين في عناوينها، تحذير الرئاسة من المساس بـالمسجد الأقصى ومطالبتها العالم بتوفير الحماية للأماكن الدينية.

كما وأبرزت الصحف الثلاث أيضا رفض محكمة الاحتلال الإفراج عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 162 يوما.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- في الذكرى الـ 53 لإحراقه... الرئاسة تحذر من المساس بـ "الأقصى" وتطالب العالم بتوفير الحماية للأماكن الدينية في القدس المحتلة

- الرئيس يؤكد رفضه للإجراءات الاسرائيلية المتمثلة بإغلاق عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية

- الرئيس يقلد رئيس منتدى التعاون الاسلامي للشباب "نجمة الاستحقاق" والصحفي المصري أشرف أبو الهول وسام الثقافة والعلوم والفنون

- اشتية: فلسطين وجنوب أفريقيا شركاء في الحرية والقانون الدولي وحماية حل الدولتين

- زعيم "ناطوري كارتا" يستنكر التحريض الصهيوني ضد الرئيس محمود عباس

- محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 162 يوما

- الاسرى يستأنفون اليوم خطواتهم النضالية

- الاحتلال يجبر مقدسيًّا على هدم منزله

- بيروت: أبناء شعبنا في مخيمي عين الحلوة وشاتيلا يخرجون في وقفتي دعم وإسناد للرئيس

* "الأيام":

- الرئاسة تحذر من المساس بـ “الأقصى" وتطالب العالم بتوفير الحماية للأماكن الدينية في القدس

- الرئيس يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي

- الرئيس يبدأ اليوم زيارة لتركيا

- الاحتلال يصر على هدم منشآت مسافر يطا وجيشه يقتحم سواد ويغلق مدخلها الغربي

- فتـح مكاتـب المنظمة كمقرات مؤقتة للمـؤسـسات الملاحقة مـن الاحتلال

- "العليا" الإسرائيلية ترفض التماسًا بالإفراج عن الأسير عواودة

- جبارين لـ "الأيام": مـستعـدون لـدفـع الـثمـن ومؤسسة الحق ستبقى تعمل رغم الاضطهاد

- تـأجـيـل الـسـفـر عـبـر مـطـار "رامون" إلى أجل غير مسمى

- "هيئة الأسرى": المعتقلون يستأنفون اليوم خطواتهم النضالية

- مصر تستضيف اليوم قمة عربية خماسية

- وزير الـعمـل: لـم ولـن نتقاضـى أي "أغورة" نتيجة تحويل رواتب عمال الداخل للبنوك

- منظمات مجتمع إسرائيلية تعلن وقوفها مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

- تقرير إسرائيلي: انقسام في البيت الأبيض حـول إحـيـاء الاتفاق الـنـووي مـع إيـران

* "القدس":

الرئاسة تحذر من المساس بـ "الأقصى" وتطالب العالم بتوفير الحماية للأماكن الدينية

- الرئيس يزور تركيا اليوم

- المصادقة على مخطط لبناء 1325 وحدة استيطانية في "غيلو"

- تمديد توقيف الشيخ بسام السعدي

- مداهمات واعتقالات ومستوطنون يهدمون غرفتين زراعيتين في سلفيت

- تأجيل سفر فلسطيني الضفة عبر مطار رامون

- الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية اليوم

- على وقع التوتر في العلاقات: رئيس جهاز "الشاباك" يزور القاهرة

- المدير العام لمؤسسة الحق يتلقى تهديدا واستدعاء من "الشاباك"