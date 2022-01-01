الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ونفذت تلك القوات عمليات مداهمة لمجموعة كبيرة من منازل المواطنين، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني، وعاثت فيها خرابًا متعمدًا، فيما شهدت بعض المناطق، مواجهات مع القوات المحتلة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، المحررة فلسطين نجم، بعد اقتحام منزلها في شارع تل غرب المدينة، فيما اعتقل المحرر زاهر موسى منزله في قرية زواتا.

وفي بيت لحم، اعتقلت 8 مواطنين، هم 4 أشخاص وأبنائهم، من سكان بلدة الخضر جنوبًا، وهم: أشرف صلاح ونجله مصطفى، وإبراهيم صلاح ونجله مهدي، وعطا صبيح ونجله عبد الله، وجعفر دعدوع ونجله إبراهيم.

وفي طولكرم، اعتقل الشاب بلال نايفة عقب اقتحام منزله في مخيم المدينة.