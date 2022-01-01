الرئيس يقلد مدير تحرير "الاهرام المصرية" بوسام الثقافة والعلوم والفنون- مستوى التألق

رام الله/سما/

قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يوم الأحد، مدير تحرير جريدة الاهرام المصرية الصحفي أشرف أبو الهول، وسام الثقافة والعلوم والفنون- مستوى التألق. جاء ذلك خلال استقباله ظهر يوم الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، للصحفي المصري أبو الهول.

ومنح عباس، الصحفي أبو الهول، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لمسيرته الصحفية والإعلامية المتميزة، وتثمينا لجهوده في تعزيز علاقات الأخوة المصرية- الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

بدوره، شكر الصحفي أبو الهول، الرئيس عباس، على هذا التكريم المميز، الذي يعبر عن مدى اهتمام الرئيس عباس بالصحافة العربية ودعمه المتواصل لقضايا أمته.