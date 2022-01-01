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شاهد: هدف "عابر للقارات" بقدم حارس مرمى!

الأحد 21 أغسطس 2022 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: هدف "عابر للقارات" بقدم حارس مرمى!



وكالات

أحرز الألماني، فينسنت مولر، حارس مرمى فريق دويسبورغ المنافس في دوري الدرجة الثالثة المحلي لكرة القدم، هدفا من منتصف ملعبه في مرمى مضيفه ميبين (3-0) خلال اللقاء بينهما اليوم الأحد.

وسجل مولر، البالغ من العمر 21 عاما، الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 65 من كرة طويلة لعبها من ركلة حرة من منتصف ملعبه، لمست أرض الملعب مرة واحدة بين مدافعي ميبين، قبل أن تذهب من فوق الحارس جوناس كريسكين، وتعانق شباكه.

 

يذكر أن الألماني الآخر، فيليم هوكسهورن، حارس مرمى نادي دارمشتاد، يحمل الرقم القياسي غير الرسمي، لأطول مسافة سجل منها هدف في تاريخ كرة القدم، عندما هز شباك نادي فورتونا كولون، بتسديدة من مسافة (102 متر) في عام 1985.

#المانيا #كرة القدم

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