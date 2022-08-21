إعلام عبري: تأهب إسرائيلي مرتفع على الحدود الشمالية

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، عن وجود تأهب "إسرائيلي" مرتفع على الحدود الشمالية وسيستمر كذلك في الأيام القريبة.

وقالت القناة 12 العبرية:"إن سبب التأهب هو الخشية من محاولة "حزب الله" تنفيذ هجوم " قبيل التوقيع على اتفاق الحدود البحرية".

وأضافت القناة "تظهر تفاصيل الاتفاقية الناشئة أن "إسرائيل" ستتخلى عن منطقة معينة في أعماق البحر، وسيتنازل لبنان عن منطقة قريبة من الساحل ، لكن لحين التوقيع على الاتفاق والمتوقع الأسبوع المقبل، تبقى المنطقة في حالة تأهب قصوى.

جدير ذكره أنه يسود التوتر على الحدود الشمالية مع قرب قيام كيان الاحتلال باستخراج الغاز من منصة "كاريش"، حيث هدد "حزب الله" باستخدام القوة العسكرية في حال قام العدو الصهيوني باستخراج الغاز من "كاريش".