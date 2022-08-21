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هيئة الأسرى: 4 خطوات تصعيدية داخل سجون الاحتلال غدًا

الأحد 21 أغسطس 2022 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: 4 خطوات تصعيدية داخل سجون الاحتلال غدًا



رام الله/سما/

كشفت هيئة شؤون الأسرى، مساء اليوم الأحد، عن الخطوات التصعيدية للجنة الطوارئ داخل سجون ومعتقلات الاحتلال غداً الإثنين.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سما":

هيئة الأسرى: الخطوات التصعيدية للجنة الطوارئ داخل سجون ومعتقلات الاحتلال غداً الاثنين


1. ارجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات، وعدم استلام اي مواد غذائية من ادارة السجون، وسيتم تطليق ذلك بشكل تدريجي وصولاً الى الاضراب المفتوح عن الطعام.

2. عدم الخروج من الغرف للفحص الأمني، وهي عملية يومية روتينية، حيث تقوم ادارة السجون بإخراج كافة الأسرى من الغرف وفحص الشبابيك والحمام وارضية الغرفة، وتقوم عناصر الادارة بذلك من خلال عدد من السجانين المحصنين بالاسلحة والكلاب البوليسية، ويتم خلالها الطرق على الابواب والشبابيك بطريقة استفزازية، ويسمح لأسير واحد فقط بالتواجد داخل الغرفة اثناء هذه العملية.

3. لجنة طوارئ الحركة الأسيرة تؤكد جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء قد تقوم به ادارة السجون، وان كل التهديدات من اقتحام الاقسام والاستعانة بوحدات القمع لا تثنيها عن مواصلة هذه الخطوات النضالية الموحدة لكافة فصائل العمل الوطني والاسلامي.

4. قامت الهيئة بالاتصال والتواصل مع العديد من المؤسسات ذات العلاقة، وحذرت من الاستفراد بأسرانا وأسيراتنا، داعيةً الكل الفلسطيني للوقوف موحدين خلف هذه التضحيات الجسام.

#الاسرى الفلسطينيين

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