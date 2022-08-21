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مستوطنون يطلقون النار على سيارة المدعي العام العسكري في نابلس

الأحد 21 أغسطس 2022 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يطلقون النار على سيارة المدعي العام العسكري في نابلس



نابلس/سما/

اطلق مستوطنون النار مساء اليوم على سيارة المدعي العام العسكري في نابلس صهيب شتيوي اثناء مروره وعائلته بالقرب من بلدة جيت غرب نابلس.

وقال شتيوي في تصريح صحفي: " إنه بعد ان شاهد مجموعة من المستوطنين بين اشجار الزيتون سمع صوت رصاصة وشيء ارتطم في مؤخرة مركبته ادى لكسر الزجاج الخلفي للمركبة، وبعد أن وصل الى مكان أمن نزل من المركبة وخلال تفقدها وجد مقذوفا ناريا قد اصابها.

وأكد شتيوي أنه لم يكن في المكان سوى مجموعة المستوطنين التي شاهدها بين اشجار الزيتون.


واوضح شتيوي انه قام بتبليغ الارتباط العسكري الفلسطيني بالحادثة "التي لولا عناية الله لتسببت فيما هو اكبر من الاضرار المادية".

#نابلس

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