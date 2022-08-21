رئيس "الشاباك" يتوجه إلى مصر لهذا السبب..

القدس المحتلة/سما/

توجه رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، اليوم الأحد، لعقد اجتماعات في مصر، في محاولة لتهدئة الأزمة القائمة مع القاهرة.

ووفق قناة كان العبرية "من المنتظر أن يلتقي رونين بار برئيس المخابرات المصرية عباس كامل الذي ألغى زيارته المزمعة لإسرائيل احتجاجا على تدهور العلاقات بسبب العملية العسكرية الأخيرة في غزة.

وأضافت القناة "من المتوقع أن يعود بار إلى تل أبيب غدا.

وفي وقت سابق كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أزمة علاقات بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، تفاقمت مؤخرًا.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن "الأزمة في العلاقات بين "إسرائيل" ومصر بدأت منذ أكثر من شهرين، بعد إعلان الجيش إسقاط مسيرة مصرية مما أثار غضب مصر".

وقالت: "اعتُبر الإعلان إحراجا لهم - قال مسؤولون أمنيون إن هناك بالفعل توتر كبير، وجرت محادثات بين كبار المسؤولين في محاولة لتصحيح الأمور".



وأضافت أن "الأزمة تفاقمت بعد الأحداث الأخيرة في غزة والضفة، وإسرائيل تبحث الآن عن حل".

وتابعت من اسباب توتر العلاقات ايضا" تنصل الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا من اتفاق التهدئة عقب العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي تعهدت مصر بموجبه إطلاق سراح القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي والأسير المضرب خليل عواودة".

وأشارت إلى أنه "من الفرص التي يعتقد أنها تساعد، هو محاولة العثور على قبور الجنود المصريين الذين قتلوا في كيبوتس ناخشون خلال حرب 67، واستعادة جثثهم".

ولفتت إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، تكثفت الجهود لتحديد مكانهم على أمل أن يكون هذا هو مفتاح حل الأزمة".