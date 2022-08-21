محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

القدس المحتلة/سما/

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارًا في الالتماس المقدم على قرار محكمة "عوفر" الاستئنافية برفض الإفراج عن الأسير خليل محمد عواودة المضرب عن الطعام لليوم 162 على التوالي.

وأفادت مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى، بأن محكمة الاحتلال قالت بأنها لن تتدخل أكثر من تأكيد قرار القائد العسكري بتجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة مع بقائه في المشفى دون الإفراج عنه.

واعتبرت مهجة القدس، قرار المحكمة بأنه "مثابة قرار قتل بطيء بحقه".

وقالت محامية الاسير عواودة أحلام حداد: "ان المحكمة العليا للاحتلال ترفض الافراج عن المعتقل خليل عواودة، و تؤكد في ردها على الالتماس، على قرار "تجميد" الاعتقال الإداري للمعتقل خليل عواودة الذي صدر عن "القائد العسكري" للاحتلال، كما وتؤكد أنها لن تتدخل أكثر من التأكيد على قرار "التجميد"، الذي يعتبر بالنسبة لها قرار مناسب لحالة المعتقل عواودة.

وأضافت "وفي قرارها شددت المحكمة على تنفيذ شروط تعليق الإداري بأن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى، وأن يسمحوا للزائرين دون تمييز.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عواودة من بلدة إذنا في الخليل بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، جرى تثبيتها على كامل المدة في حينه.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4 آلاف و650 أسيرًا، من بينهم 30 أسيرة، و180 طفلاً، ونحو 650 معتقلاً إداريًا، ومئات الأسرى المرضى، من بينهم 23 أسيرًا مصابون بالأورام والسرطان بدرجات متفاوتة.