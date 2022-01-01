رئيس الكنيست من داخل نفق على الحدود اللبنانية: تهديدات حزب الله "عقيمة وعبثية"

القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي جولة أمنية على الحدود اللبنانية، وتلقى لمحة عامة من ضباط في القيادة الشمالية عن الجدل الدائر حول الحدود البحرية الاقتصادية.

ووفقا للقناة 7 العبرية " دخل ليفي إلى نفق لحزب الله اكتشف سابقا في منطقة موشاف زرعيت، وقال: "يجب ألا نصمت في مواجهة التحديات التي يحاول حزب الله أن يفرضها علينا، اتفاقية الحدود البحرية من مصلحة الطرفين والتوصل إليها يأتي من خلال المفاوضات وليس التهديدات العقيمة والعبثية، التي لن تردع "إسرائيل" عن ممارسة سيادتها .

وأضاف"لدي انطباع بأن الجيش مستعد للسيناريوهات المختلفة ويتفهم التحدي جيدًا.