"الاقتصاد" : السوق الفلسطيني خالٍ من منتجات فاصولياء شركة سانفروست الاسرائيلية

رام الله/سما/

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن السوق الفلسطيني خالٍ من منتجات الفاصولياء الاسرائيلية المصنعة من قبل شركة سانفروست الاسرائيلية و التي عثر بداخل احد الاكياس على جزء من جسم ثعبان.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ، يوم الأحد، إن "طواقمنا اتخذت التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك الذي بامكانه التقدم باي بلاغ عبر الرقم 129."

وحسب موقع "والا" العبري، أبلغت شركة سانفروست بالتعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية الجمهور بضرورة إرجاع أكياس الفاصوليا الخضراء المقطعة والمجمدة من إنتاج الشركة، بعد اكتشاف جزء من ثعبان في أحد أكياس الفاصوليا، كما أنه في وقت سابق من هذا الشهر تم اكتشاف فأر ميت في كيس فاصوليا مجمدة ، حيث قررت الشركة التوقف عن تسويق جميع منتجات الفاصوليا خلال الأسبوع وإعادة فرز جميع الأكياس.

وقال موقع "يديعوت أحرونوت": ليس فقط ثعبان وفأر: عثر أيضا على حلزون في أكياس بازيلاء لشركة سانفروست".حسب الموقع