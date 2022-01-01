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"الصحة": وفاة و795 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي

الأحد 21 أغسطس 2022 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة": وفاة و795 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل وفاة و795 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3211 حالة تعاف خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين (في الفترة ما بين 16-21 آب 2022) أن وفاة و556 إصابة سجلت في قطاع غزة، وسجلت في الضفة الغربية، و179، وسجل في مدينة القدس 60 اصابة.

وقالت إنه تم تسجيل 431 حالة تعاف في الضفة، و2660 في قطاع غزة، و120 حالة في مدينة القدس، لافتة إلى أن الحالات التي تعالج في المستشفيات بلغت 28 بينها 7 في العناية المكثفة، و2 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أجريت خلال الفترة المذكورة 1913 فحصا (باستثناء مدينة القدس).

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#الصحة الفلسطينية #فيروس كورونا #وباء كورونا

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