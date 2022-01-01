ما شأننا بالمحرقة وارقامها؟ ولماذا يدافع بعضنا عن النازية؟

كتب شكيب كاظم:

من المؤسف أن نبحث ونكتب في قضية المحرقة التي ارتكبها النازيون الهتلريون، ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، أو بالحري منذ صعود أدولف هتلر إلى سدة الحكم، إثر فوز حزبه بالانتخابات، مدججا وحزبه والمجتمع الألماني، لا بل والأوربي ضد اليهود، وقد وجدت ذلك جليا وواضحا في الأدب الأوربي، ولاسيما الروايات مثل يوليسيس لجيمس جويس، وموبي دك لهرمان ملفل ولن أذكر مسرحية تاجر البندقية لوليم شكسبير.

من المؤسف، أن نتحدث عن عدد المحرقة، ونحاول تقليل عدد ضحاياها، هل هي ستة ملايين أم أكثر أم اقل؟!

ولقد صدر في عقد السبعين من القرن العشرين، كتاب لمؤرخ بريطاني يتساءل هل حقا مات ستة ملايين يهودي في المحرقة؟

ياناس ماشأننا بهذا الأمر، ماشأن العرب وما شأن المسلمين بهذا الأمر؟ نحن لم نقتلهم كي ننشغل بتفنيد الرقم أو تقليله، الأوربيون، لا بل الألمان لا بل النازيون الهتلريون هم من ارتكب هذا الفعل. وهم من يجب ان يبحثوا هذا الأمر.

منذ سنوات تحدث أحد المسؤولين في بلد إسلامي عن هذا الأمر، وأدخل نفسه في حيص بيص. هل قومه من ارتكب هذه المحرقة؟ من المؤكد كلا. إذن لماذا هذه الكتابات غير المعقولة وغير المقبولة، والتي تدل على قصر نظر، وكأنها محاولة للدفاع عن النازي الهتلري ألذي ارتكب الجرم، والذي يحاول الألمان التنصل منه، بدليل هذه الضجة الظالمة التي أثيرت ضد تصريحات الرئيس الفلسطيني أبو مازن، محمود عباس ألذي نطق بالحق والحقيقة في عقر ديار من ارتكب الجرم، وبحضور المستشار الألماني، إن خمسين هولوكست ارتكبها الكيان الصهيوني إزاء شعبنا العربي في فلسطين.

وكان قوله فضحا لدولة العنصريين الغلاة الذين يؤكدون عبرية دولتهم.

أخلص قائلا: من المؤسف ومن المعيب ومن البلادة أن ندافع عن أمر لا شأن لنا به عربا أو مسلمين، فنحن لم نرتكب هذا الفعل. بل ارتكبه الألمان النازيون الهتلريون..

كاتب عراقي