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اشتية يبحث مع ممثل نيوزيلندا آخر المستجدات وتعزيز التعاون

الأحد 21 أغسطس 2022 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع ممثل نيوزيلندا آخر المستجدات وتعزيز التعاون



رام الله/سمام

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، ممثل نيوزيلندا لدى فلسطين جريج لويس، وبحث معه آخر المستجدات والتطورات السياسية، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك.

 وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين، من خلال إجراءاتها المتمثلة بالاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، واستمرار الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، والقتل والاعتقال وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، واستمرار اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.

وأكد اشتية أن ما قامت به قوات الاحتلال مؤخرا بحق عدد من مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية الفلسطينية إجراءات غير قانونية، مشدداً على أن القيادة والحكومة تقف إلى جانب هذه المؤسسات في أداء مهامها التي كفلها القانون الفلسطيني والقانون الدولي.

وبحث رئيس الوزراء، مع ممثل نيوزيلندا تعزيز التعاون المشترك خاصة قطاع التعليم، مثمنا دعم بلاده لقطاع الصحة والاونروا.

#رئيس الوزراء محمد اشتية #نيوزيلندا

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