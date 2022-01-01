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استقبال ملاكم لبناني بـ"الزفة" رفض مواجهة إسرائيلي ووالده يشكر نصر الله (فيديو)

الأحد 21 أغسطس 2022 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقبال ملاكم لبناني بـ"الزفة" رفض مواجهة إسرائيلي ووالده يشكر نصر الله (فيديو)



بيروت/سما/

بعد انسحابه من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) للناشئين، رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي، وصل المقاتل اللبناني، شربل أبو ضاهر، إلى بلاده حيث استقبل بحفاوة تكريما لموقفه هذا.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاستقبال الملاكم شربل أبو ضاهر بحفاوة، إذ حمل على الأكتاف على وقع "الزفة" والموسيقى، حاملا العلم اللبناني، كما حمل أحد المشاركين في الاستقبال العلم الفلسطيني.

وأعرب والد الملاكم اللبناني عن افتخاره بما قام به نجله، كما شكر الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، على الموقف الذي أعلنه، منوها بما قام به اللاعب اللبناني.

#لبنان #بيروت #اسرائيل #حسن نصر الله

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