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شاهد: الرئيس الإماراتي يصل إلى مصر للمشاركة في قمة عربية خماسية

الأحد 21 أغسطس 2022 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الرئيس الإماراتي يصل إلى مصر للمشاركة في قمة عربية خماسية



القاهرة/سما/

وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، إلى مدينة العلمين في مصر، وكان باستقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحث الجانبان مسارات التعاون الثنائي والفرص العديدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية.

كما تبادلا الرئيسان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويشارك الشيخ محمد بن زايد، غدا الاثنين، في قمة خماسية دعا لها السيسي، بمشاركة كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وتشترك كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين، في آلية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي مبادرة انضمت لها البحرين مؤخرا خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا الأخير الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، بينما انطلقت هذه الشراكة للمرة الأولى في مطلع يونيو الماضي، بمشاركة الدول الثلاث.

وتشترك كل من مصر والأردن والعراق، في آلية تعاون ثلاثي أخرى، تضمنت عقد قمم بين قادة الدول الثلاث، واجتماعات وزارية مشتركة بين مسؤوليها، كان آخرها في 25 مارس الماضي، وهو الذي شاركت به الإمارات لأول مرة.

#مصر #الامارات #محمد بن زايد #قمة عربية خماسية #عبد الفتاح السيسي #البحرين #الاردن

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