  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

الأحد 21 أغسطس 2022 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين



غزة/سما/

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة كشف مسافرين جديد وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد.

وفيما يلي نص الإعلان كما وصل "وكالة سما:

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (22 أغسطس):

الحافلتانالسادسة، والسابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/30)

الحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/32).

التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

الهيئة العامة للمعابر والحدود

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الأحد 21 أغسطس 2022

#معبر رفح #كشف السفر عبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: "اللعبة انتهت".. إيران حققت إنجازات في المفاوضات النووية

إذاعة جيش الاحتلال تكشف: تفاقم أزمة العلاقات بين مصر وإسرائيل لهذا السبب

شاهد الصور : العراق يستدعي سفيره من الأردن بسبب زوجته وراغب علامة

أحمد أبو عيدة رئيسًا لجمعية رجال الأعمال في قطاع غزة

صحيفة عبرية تكشف : خطوة روسية جديدة ستُشعل غضب إسرائيل

تحفظ إسرائيلي من احتمال تعيين أفق أولوتاش سفيرا لتركيا بتل أبيب فمن هو ولماذا تتخوف منه ؟

معاريف: 5 تحديات تنتظر قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجديد

الأخبار الرئيسية

هآرتس: "إسرائيل" تدرس الكشف عن وثائق سرية حظرت الاطلاع عليها

العمل بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن عمل "نساء غزة" بالداخل المحتل

20220821120030

تحفظ إسرائيلي من احتمال تعيين أفق أولوتاش سفيرا لتركيا بتل أبيب فمن هو ولماذا تتخوف منه ؟

بوتين

صحيفة عبرية تكشف : خطوة روسية جديدة ستُشعل غضب إسرائيل

إذاعة جيش الاحتلال تكشف: تفاقم أزمة العلاقات بين مصر وإسرائيل لهذا السبب

الاتصالات الفلسطينية