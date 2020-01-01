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الرئيس عباس يبحث مع بورغسدورف آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

الأحد 21 أغسطس 2022 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يبحث مع بورغسدورف آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية



رام الله/سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف.

وأطلع عباس، المسؤول الأوروبي، على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس، رفضه للإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بإغلاق عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، مثمنا موقف الاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء بهذا الخصوص، والذي يتطلب موقفا عمليا دوليا لإرغام إسرائيل عن التراجع عنها.

وثمن الرئيس، الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، وفي بناء مؤسسات دولته، معربا عن أمله أن تتواصل الجهود الأوروبية من أجل وقف الممارسات الاسرائيلية التي من شأنها تقويض حل الدولتين والعمل مع الاتحاد الاوروبي وأطراف المجتمع الدولي لحماية حل الدولتين.

وأكد الرئيس الاستمرار في برنامج الاصلاحات الذي تم تقديمه للمانحين، والمضي قدما في مساعي تحقيق المصالحة الوطنية على اساس قبول الجميع بالشرعية الدولية، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة عند ضمان عقدها في القدس.

بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي، موقف أوروبا الرافض للإجراءات الإسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

وأشار الى استمرار دعم حل الدولتين وفق القانون الدولي ومواصلة الاتحاد الاوروبي لدعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته والنهوض باقتصاده، والاستعداد للعمل لدعم برامج الاصلاحات الفلسطينية المقدم لمؤتمر المان

#الرئيس عباس #فلسطين

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