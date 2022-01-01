الرئيس يقلد الصحفي المصري أشرف أبو الهول وسام الثقافة والعلوم والفنون

رام الله/سما/

قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، رئيس تحرير جريدة الاهرام المصرية الصحفي المصري البارز أشرف أبو الهول، وسام الثقافة والعلوم والفنون- مستوى التألق.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، ظهر اليوم الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، للصحفي المصري أبو الهول، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب.

ومنح الرئيس، الصحفي أبو الهول، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لمسيرته الصحفية والإعلامية المتميزة، وتثمينا لجهوده في تعزيز علاقات الأخوة المصرية- الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

بدوره، شكر الصحفي أبو الهول، سيادته، على هذا التكريم المميز، الذي يعبر عن مدى اهتمام الرئيس عباس بالصحافة العربية ودعمه المتواصل لقضايا أمته.