الرئيس يقلد رئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب "نجمة الاستحقاق"

رام الله/سما/

قلّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، رئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب طه أيهان، نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، ظهر اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لرئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب.

ومنح سيادته، طه أيهان، نجمة الاستحقاق، تقديرا لدوره في تعزيز علاقات الاخوة والتعاون بين الشباب في دول منظمة التعاون الاسلامي، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

بدوره، شكر رئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب سيادته على هذا التكريم، الذي يعبر عن دعم الرئيس عباس، واهتمامه بقطاع الشباب الإسلامي، وتعزيز دوره في دعم قضايا أمته الاسلامية.

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