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ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

الأحد 21 أغسطس 2022 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال



رام الله/سما/

يواصل ثلاثة أسرى إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضا لاعتقالهم الإداريّ، أقدمهم المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا المضرب عن الطعام منذ نحو ستة أشهر رفضا لاعتقاله الإداريّ.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الأحد، أن الأسير العواودة يواجه وضعًا صحيًا حرجًا في مستشفى "أساف هروفيه"، علماً أن "القائد العسكري" للاحتلال قد أصدر قرارًا "بتجميد" اعتقاله الإداريّ يوم الجمعة الماضي، رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج في مستشفى "أساف هروفيه"، مشيرا إلى أن جلسة محكمة عقدت له اليوم، وسيكون هناك رد من المحكمة. 

وأضاف نادي الأسير أن الشقيقين أحمد وعدال موسى من بيت لحم، يواصلان الإضراب عن الطعام منذ 15 يومًا، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، لافتا إلى أن أحمد نُقل مؤخرا إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ بعد تدهور وضعه الصحيّ، وعدال يقبع في زنازين سجن "عوفر".

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#الاسرى الفلسطينيين

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