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دائرة القدس في منظمة التحرير تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته

الأحد 21 أغسطس 2022 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
دائرة القدس في منظمة التحرير تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته



القدس المحتلة/سما/

أكدت دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، أن مسلسل الجرائم بحق ابناء شعبنا ومقدساته ومقدراته لم تتوقف ومستمرة.

وشددت الدائرة في بيان لها، اليوم الأحد، لمناسبة 53 على احراق الأقصى، على أن مقدساتنا الاسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الاقصى عقيدة دينية لكل مسلمي العالم وعقيدة قومية للامة العربية وعقيدة وطنية لأبناء الشعب الفلسطيني.

ولفتت الى أن اقتحامات المستوطنين المتطرفين والحفريات أسفل المسجد الاقصى وفي محيطه المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تدخل في إطار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق ثالث أقدس مكان للمسلمين في أرجاء العالم، ما يدلل على استمرار سلطات الاحتلال في مخططاتها التهويدية المدمرة دون أدنى مراعاة للمخاطر المترتبة على ذلك.  

وأكدت دائرة القدس في المنظمة أن أبناء الشعب الفلسطيني لن يدخروا جهدا في تعزيز وحدتهم ورص صفوفهم والتصدي وحماية مقدساتهم الاسلامية والمسيحية ودحر الاحتلال واقامة دولتهم المستقلة بعاصمتها الابدية القدس الشريف.

#منظمة التحرير الفلسطينية

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