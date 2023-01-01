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"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في تونس بمجال الدكتوراة

الأحد 21 أغسطس 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في تونس بمجال الدكتوراة



رام الله/سما/

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توفر عدد من المنح الدراسية في تونس للحصول على درجة الدكتوراة في تخصصات مختلفة للعام 2023-2022م.

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدّقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

ودعت الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.

#تونس #الدكتوارة #منح دراسية

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