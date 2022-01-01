  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة شؤون القدس: انتهاكات الاحتلال في الأقصى تتطلب وقفة جادة لإنقاذه

الأحد 21 أغسطس 2022 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة شؤون القدس، إن الحرائق في المسجد الأقصى لا تتوقف وبأشكال مختلفة، ما يستدعي من العالمين العربي والإسلامي وقفة جادة لإنقاذ المسجد مما يتعرض له.

واوضحت وزارة شؤون القدس، في بيان لها، اليوم الأحد، ان إحراق المسجد في مثل هذا اليوم من عام 1969 على يد المتطرف مايكل دنيس روهن لم يكن الأخير الذي تستهدف من خلاله جماعات التطرف والحقد والكراهية قبلة المسلمين الأولى.

وقالت: "الحرائق مستمرة وبأشكال مختلفة بما فيها الاقتحامات اليومية للمسجد وأداء الطقوس التلمودية ورفع الأعلام الإسرائيلية بالمسجد والحفريات الخطيرة في حائط البراق والقصور الأموية واستهداف محيط المسجد بالمصادرة والاعتداءات".

وشددت وزارة شؤون القدس على ان "سلطات الاحتلال تنسف يوميا الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى في محاولة لفرض وإملاء واقع جديد في المسجد".

وقالت: "إن المسجد الأقصى بمساحته، مئة وأربعة وأربعين دونماً وتسعمائة متر مربع، هو للمسلمين وحدهم، وهو لا يقبل القسمة ولا الشراكة مع أحد".

وأضافت: "ان على المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة واليونسكو، الوقوف عند مسؤولياته بوقف الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة على المسجد والأوقاف والتراث العريق في المدينة".

وأكدت وزارة شؤون القدس وصاية ورعاية الملك عبد الله الثاني على المسجد الأقصى المبارك وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

#وزارة شؤون القدس #القدس #الاحتلال #المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: "اللعبة انتهت".. إيران حققت إنجازات في المفاوضات النووية

شاهد الصور : العراق يستدعي سفيره من الأردن بسبب زوجته وراغب علامة

إذاعة جيش الاحتلال تكشف: تفاقم أزمة العلاقات بين مصر وإسرائيل لهذا السبب

أحمد أبو عيدة رئيسًا لجمعية رجال الأعمال في قطاع غزة

صور راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن تثير الجدل..والخارجية العراقية تتحرك

صحيفة عبرية تكشف : خطوة روسية جديدة ستُشعل غضب إسرائيل

معاريف: 5 تحديات تنتظر قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجديد

الأخبار الرئيسية

العمل بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن عمل "نساء غزة" بالداخل المحتل

20220821120030

تحفظ إسرائيلي من احتمال تعيين أفق أولوتاش سفيرا لتركيا بتل أبيب فمن هو ولماذا تتخوف منه ؟

بوتين

صحيفة عبرية تكشف : خطوة روسية جديدة ستُشعل غضب إسرائيل

إذاعة جيش الاحتلال تكشف: تفاقم أزمة العلاقات بين مصر وإسرائيل لهذا السبب

احتجاجات واسعة للعمال الفلسطينيين عند معابر الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية