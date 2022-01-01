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"الشبيبة" تستنكر اعتقال منسقها في بيرزيت

الأحد 21 أغسطس 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكرت حركة الشبيبة الفتحاوية في الضفة الغربية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، منسقها العام في جامعة بيرزيت صالح أبو زيد.

وأكدت الشبيبة الفتحاوية، في بيان صحفي، صدر عنها اليوم الأحد، أن اعتقال كوادرها وقادتها الميدانيين  في مختلف الجامعات، والكليات، والمعاهد، والأقاليم، سيزيدها إصرارا على الاستمرار في قيادة مسيرة المقاومة الشعبية في مختلف الميادين، وسيزيد من وتيرة المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه.

وقالت: إن اعتقال أبو زيد على أحد الحواجز العسكرية بعد أشهر من انتهاء فترة محكوميته السابقة إنما هو دليل إضافي على أن الشباب الفلسطيني وفي طليعته شبيبة "فتح" هم رأس حربة المقاومة والفعل الميداني.

وطالبت المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة النفاق والكيل بمكيالين، والوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية دفاعا عن حق شعبنا وشبابنا بالحرية وتقرير المصير، مشيرة إلى أن شبيبة "فتح" التي قدمت خيرة كوادرها شهداء وأسرى وجرحى ومبعدين ستبقى رأس حربة النضال، والثبات، حتى إنجاز الاستقلال التام والتحرر من الاحتلال.

#الشبيبة التفحاوية #جامعة بيرزيت #صالح أبو زيد #الاحتلال

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