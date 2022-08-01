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محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الشيخ بسام السعدي

الأحد 21 أغسطس 2022 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الشيخ بسام السعدي



القدس المحتلة / سما /

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال الشيخ بسام السعدي لمدة 5 أيام إضافية للمرة الثالثة على التوالي.

وهذه هي المرة الثالثة التي تمدد فيها محكمة الاحتلال اعتقال السعدي، حيث مددت المحكمة العسكرية في عوفر في 16 أغسطس اعتقاله لـ 6 أيام.

وبحسب محامية الشيخ السعدي، فإن التمديد جرى بحجة استكمال التحقيقات.

وأضافت، أن الأسير السعدي تعرض للضرب والاعتداء الهمجي خلال اعتقاله، وتم استجوابه والتحقيق معه.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت السعدي بتاريخ 1/8/2022 من منزله في مخيم جنين، وتعرض للضرب والاعتداء مع أفراد اسرته خلال عملية الاعتقال.

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