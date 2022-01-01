شيرين تقبل يد طبيبها النفسي أمام جمهور مهرجان قرطاج

وكالات / سما /

فاجأت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، الحاضرين للحفل الذي أحيته في مهرجان قرطاج بتونس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد باصطحابها طبيبها الخاص وتقبيل يده على المسرح وأمام الجميع.

وحرصت الفنانة خلال مشاركتها في حفل ختام الدورة الـ 56 من فعاليات مهرجان قرطاج الدولي على توجيه الشكر لطبيبها الذي أصر على مرافقتها من القاهرة إلى تونس، لتقديم الدعم النفسي لها، حيث قالت إنها كانت متخوفة من العودة للغناء مرة أخرى بعد أزمتها الأخيرة وخائفة من مواجهة الجمهور، لكنه طمأنها وشجعها على العودة وتعهد بمرافقتها ليكون بجوارها.

وحرصت شيرين على تقبيل يد طبيبها وشكرته على مساندته لها خلال أزمتها الأخيرة، وقالت "أحب أشكر دكتوري هو اللي عالجني بجد، وقبل أسبوعين قولتله مش هطلع أغني، قالي هتقدري وأنا هاجي معاكي".

تقبيل يد الطبيب

وقامت الفنانة بعد تقديم طبيبها أمام الجمهور بتقبيل يده وسط تصفيق حاد وحار من الجميع.

ويعد الدكتور نبيل عبد المقصود، أحد أشهر أطباء علاج الإدمان في مصر وهو أستاذ علاج الإدمان والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة ولديه مراكز متخصصة للدعم النفسي.

وقالت شيرين عبد الوهاب لجمهورها في الحفل إنها مثل التي عادت من الموت بفضل داعميها، موجهة الشكر للسفير المصري والجمهور ووزيرة الثقافة التونسية على وجودهم في الحفل، كما قدمت شكراً حاراً للجمهور التونسي والعربي، معتبرة أنهم سبب رئيسي في عودتها للحياة، مؤكدة أنها لن تغيب مرة أخرى عن الغناء مهما كانت الأسباب.

وقدمت شيرين خلال الحفل مجموعة من أهم وأشهر أغنياتها منها، أنا كتير وعلى بالي وآه يا ليل وكلها غيرانة.

يذكر أنه وبعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب وتبادل الاتهامات بينهما ظهرت شيرين بوزن زائد خلال حفل أحيته مؤخرا بإحدى الجامعات الخاصة، كما ظهرت برفقة أصدقائها في الساحل الشمالي.

وشهدت الأشهر الماضية تصريحات نارية وصادمة تتعلق بأزمة شيرين مع طليقها المطرب حسام حبيب، والتي شغلت الرأي العام المصري.

لكنها تعهدت بألا تعود للحديث عن حياتها الشخصية مرة أخرى، وأن يكون ظهورها متعلقا بمستقبلها الفني فقط وأعمالها الغنائية.