شمس الكويتية تفخر بأجرها الإعلاني والجمهور يتهمها بالغرور

وكالات / سما /

عبرت شمس الكويتية عن فخرها بقيمة أجرها الإعلاني موجهة رسالة للشركات المعلنة اتهمها بسببها الجمهور بالغرور.

واعتبرت شمس الكويتية أن أجرها الإعلاني يستوجب بيع الملاك لشركاتهم من أجل سداد قيمة إعلانها.

واتهم الجمهور شمس الكويتية بالغرور وأعادو نشر صورة لها وأرفقوها بعبارة قالتها الفنانة الشهيرة حول أجرها الإعلاني جاء فيها: “أنا أعلى نسبة مشاهدة في العالم وإعلاني لازم تبيع شركتك عشان تقدر تدفع قيمته”.

وخلال الأسابيع الماضية احتفلت شمس الكويتية بوصول الفلتر الخاص بها على سناب شات إلى مليار مشاهدة، ونشرت مقطع فيديو عرضها للانتقادات ليس فقط بسبب احتفالها بطريقة جنونية وإنما بسبب إطلالتها الجريئة وظهرت شمس الكويتية في مقطع الفيديو وهي تركض في الطريق وتسجل بث مباشر لمتابعيها معبرة عن سعادتها البالغة بوصول فلتر سناب شات لمليار مشاهدة.

وفي احتفالها بوصول المليار مشاهدة ظهرت شمس الكويتية في مقطع الفيديو وهي تتحدث بطريقة جنونية وتصرخ قائلة: “مليار.. وصلت مليار.. مش مصدقة، وصلت مليار للفلتر فلتر سناب شات عندي وصل مليار حول العالم شكرا لكل اللي ساعدني لأن الفلتر مش بس وصل العالم العربي لكن كل العالم، يارب لك الحمد والشكر.. شكرا شكرا”.

كانت شمس الكويتية كشفت عن أعلى أجر تقاضته قائلة إن قيمته بلغت 800 ألف دولار مقابل مشاركتها في إحدى الحفلات وهو ما دفعها للتخلي عن جولة كانت مقررة لها خارج البلد.

وتعرضت شمس الكويتية لاتهامات بالغرور خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تمجد فيها الفنانة الشهيرة في نفسها، فعادة ما تلفت شمس الكويتية الأنظار وتثير الجدل بحديثها عن نفسها ليس فقط فيما يتعلق بأجرها الإعلاني وثروتها وإنما أيضا بحديثها عن علاقاتها الزوجية.