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الأسرى: إهمال طبي متعمد بحق المعتقلين المرضى في عيادة سجن "الرملة"

الأحد 21 أغسطس 2022 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاحد، بأن المعتقلين المرضى القابعين في عيادة سجن "الرملة" يعيشون ظروفا صحية مأساوية، في ظل إهمال طبي واضح، من قبل ادارة المعتقل، حيث يعانون من الأوجاع، والآلام، والأمراض الصعبة، دون تقديم العلاج اللازم لهم.

وقالت الهيئة، على لسان المحامي فواز شلودي، إن المعتقل محمد عودة من رام الله، يواجه وضعا صحيا سيئا، فهو يعاني من آثار إصابته التي تعرض لها أثناء عملية اعتقاله، حيث أصيب بـ6 رصاصات من قبل قوات الاحتلال بكلتا قدميه، وتم إجراء عدة عمليات له، ووضع البلاتين بقدميه، وما زال يشتكي من آلام حادة بقدميه، ويتم اعطاؤه المسكنات فقط.

بينما يعاني المعتقل نور جربوع من مدينة جنين، من جرح عميق في ظهره، وهو بحاجة ماسة لتلقى العلاج اللازم له.

ويقبع في عيادة سجن "الرملة"، كل من: خالد الشويش، ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، وناهض الاقرع، وناظم أبو سليم، وعبد الرحمن برقان، وجمال زيد، وناصر أبو حميد، وعماد سرحان، ويوسف علان، ومراد بركات، وخليل عواودة، ونور جربوع، ومحمد ابو صبره، ونذير أحمد، وعبد الرحمن درويش، ومحمد عودة، ومحمد الشحاتيت.

#الأسرى #سجن الرملة

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