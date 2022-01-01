"تويتر" يختبر وضع عداد قراءات للتغريدات

وكالات / سما /

تعمل منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي في الوقت الحالي على اختبار ميزة جديدة، وهي وضع عداد قراءات للتغريدات.

واكتشفت الميزة الجديدة الباحثة في التطبيقات، جاين مانشون وونغ، التي كتبت عبر حسابها على "تويتر"، أمس السبت، أن موقع التغريدات يعمل على إظهار "عدد مشاهدات التغريدات".

لكنها أضافت أنه "ليس من المؤكد إن كانت الميزة مرئية للمؤلف فقط أو للجميع".

كما أشارت وونغ، أمس السبت، أن "تويتر" يختبر ميزة جديدة أخرى، وهي وضع "علامة" على أرقام الهاتف ‏التي تم التحقق منها للمستخدمين.‏

وتابعت أنه سيتم وضع العلامة بصرف النظر ما إذا كان الحساب موثق بـ"العلامة الزرقاء"، والتي يتم منحها للحسابات الموثقة.

وتهدف الميزة الأخيرة إلى جلب المزيد من الأصالة والمصداقية، التي أصبحت شركة "تويتر" في حاجة شديدة إليها بعد اتهام الملياردير، إيلون ماسك، لها باحتوائها على الملايين من الحسابات المزيفة، وهو ما جعله يلغي قراره بشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وكانت وونغ اكتشفت في وقت سابق أن منصة "تويتر" تعمل على ميزة جديدة، قد تكون جزءا من أداة لتعديل التغريدات.