  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"تويتر" يختبر وضع عداد قراءات للتغريدات

الأحد 21 أغسطس 2022 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تويتر" يختبر وضع عداد قراءات للتغريدات



وكالات / سما /

تعمل منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي في الوقت الحالي على اختبار ميزة جديدة، وهي وضع عداد قراءات للتغريدات.

واكتشفت الميزة الجديدة الباحثة في التطبيقات، جاين مانشون وونغ، التي كتبت عبر حسابها على "تويتر"، أمس السبت، أن موقع التغريدات يعمل على إظهار "عدد مشاهدات التغريدات".

لكنها أضافت أنه "ليس من المؤكد إن كانت الميزة مرئية للمؤلف فقط أو للجميع".

كما أشارت وونغ، أمس السبت، أن "تويتر" يختبر ميزة جديدة أخرى، وهي وضع "علامة" على أرقام الهاتف ‏التي تم التحقق منها للمستخدمين.‏

وتابعت أنه سيتم وضع العلامة بصرف النظر ما إذا كان الحساب موثق بـ"العلامة الزرقاء"، والتي يتم منحها للحسابات الموثقة.

وتهدف الميزة الأخيرة إلى جلب المزيد من الأصالة والمصداقية، التي أصبحت شركة "تويتر" في حاجة شديدة إليها بعد اتهام الملياردير، إيلون ماسك، لها باحتوائها على الملايين من الحسابات المزيفة، وهو ما جعله يلغي قراره بشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وكانت وونغ اكتشفت في وقت سابق أن منصة "تويتر" تعمل على ميزة جديدة، قد تكون جزءا من أداة لتعديل التغريدات.

#التغريدات #تويتر #التطبيقات

الأكثر قراءة اليوم

أحمد أبو عيدة رئيسًا لجمعية رجال الأعمال في قطاع غزة

صور راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن تثير الجدل..والخارجية العراقية تتحرك

إذاعة جيش الاحتلال تكشف: تفاقم أزمة العلاقات بين مصر وإسرائيل لهذا السبب

شاهد الصور : العراق يستدعي سفيره من الأردن بسبب زوجته وراغب علامة

معاريف: 5 تحديات تنتظر قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجديد

الحرس الثوري الإيراني: "حزب الله" والمقاومة الفلسطينية مستعدان لخوض معركة برية ضد "إسرائيل"

صحيفة عبرية تكشف : خطوة روسية جديدة ستُشعل غضب إسرائيل

الأخبار الرئيسية

20220821120030

تحفظ إسرائيلي من احتمال تعيين أفق أولوتاش سفيرا لتركيا بتل أبيب فمن هو ولماذا تتخوف منه ؟

بوتين

صحيفة عبرية تكشف : خطوة روسية جديدة ستُشعل غضب إسرائيل

إذاعة جيش الاحتلال تكشف: تفاقم أزمة العلاقات بين مصر وإسرائيل لهذا السبب

احتجاجات واسعة للعمال الفلسطينيين عند معابر الاحتلال

96b83e2e-3c08-4313-a4e8-ca34bd444a99

إعلام إسرائيلي: اللعبة انتهت.. إيران حققت إنجازات في المفاوضات النووية

الاتصالات الفلسطينية