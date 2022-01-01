فوز مثير للصلاح على اتحاد الدير بدوري اليد

غزة / سما /

خطف الصلاح فوزا مثيرا من "أنياب" اتحاد دير البلح (25-24)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري اليد بقطاع غزة.



وقدّم الفريقان عرضا قويا في المباراة, إذ تمكن اتحاد دير البلح من الانتصار في الشوط الأول (14-12), لكن الصلاح عاد في الثاني واستطاع التفوق (13-10), لتنتهي المباراة لمصلحة الأخير (25-24).



ورفع الصلاح رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وبات اتحاد الدير خامسا برصيد 3 نقاط.



وتألق من الصلاح كل من محمد أبو قص وكرم أبو عبيد ولكل منهما 5 أهداف، بينما كان خليل مهدي أفضل مسجل للدير بإحرازه 6 أهداف.



أدار اللقاء تحكيميا مصطفى الحنجوري وعلي أبو طه للساحة، ومسجل خالد هارون، وميقاتي محمد خير الله، ومراقب حكام كمال أبو هولي، ولجنة مسابقات هيثم بوادي.