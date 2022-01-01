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فوز مثير للصلاح على اتحاد الدير بدوري اليد

الأحد 21 أغسطس 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز مثير للصلاح على اتحاد الدير بدوري اليد



غزة / سما /

خطف الصلاح فوزا مثيرا من "أنياب" اتحاد دير البلح (25-24)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري اليد بقطاع غزة.

وقدّم الفريقان عرضا قويا في المباراة, إذ تمكن اتحاد دير البلح من الانتصار في الشوط الأول (14-12), لكن الصلاح عاد في الثاني واستطاع التفوق (13-10), لتنتهي المباراة لمصلحة الأخير (25-24).

ورفع الصلاح رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وبات اتحاد الدير خامسا برصيد 3 نقاط.

وتألق من الصلاح كل من محمد أبو قص وكرم أبو عبيد ولكل منهما 5 أهداف، بينما كان خليل مهدي أفضل مسجل للدير بإحرازه 6 أهداف.

أدار اللقاء تحكيميا مصطفى الحنجوري وعلي أبو طه للساحة، ومسجل خالد هارون، وميقاتي محمد خير الله، ومراقب حكام كمال أبو هولي، ولجنة مسابقات هيثم بوادي.

#دوري اليد #اتحاد الدير #اتحاد دير البلح #الصلاح

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