الاحصاء: الميزان التجاري سجل انخفاضا بقيمة العجز بنسبة 6% في حزيران

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الصادرات السلعية ارتفعت خلال شهر حزيران عام 2022 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 5% مقارنة مع شهر حزيران من عام 2021، وبلغت قيمتها 131.6 مليون دولار أميركي.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الاحد، أن الصادرات ارتفعت إلى إسرائيل خلال شهر حزيران عام 2022 بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر حزيران من عام 2022. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 34% مقارنة مع الشهر السابق.

ولفتت إلى أن الواردات انخفضت خلال شهر حزيران من عام 2022 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 20% مقارنة مع شهر حزيران من عام 2021، وبلغت قيمتها 652.5 مليون دولار أميركي.

وبين الإحصاء أن الواردات من إسرائيل انخفضت خلال شهر حزيران من عام 2022 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر حزيران من عام 2022. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق.

أما الميزان التجاري للسلع المرصودة، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضا في قيمة العجز بنسبة 6% خلال شهر حزيران من عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 24% مقارنة مع شهر حزيران عام 2021، وبلغت قيمة العجز 520.9 مليون دولار أميركي.