سترلينج يكشف أسباب مغادرة مانشستر سيتي وانتقاله إلى تشيلسي

وكالات / سما /

كسر رحيم سترلينج الصمت حول مسألة مغادرته لنادي مانشستر سيتي هذا الصيف وانتقاله إلى تشيلسي، وأكد اللاعب الدولي الإنجليزي أنه لم يكن سعيداً بالمعاملة التي تلقاها في السيتي.

وأكلم سترلينج انتقاله إلى فريق ملعب ستامفورد بريدج بعملية قيمتها حوالي 48 مليون جنيه إسترليني في يوليو بعد سبعة مواسم مليئة بالألقاب في مانشستر حيث سجل 131 هدفاً في 339 مباراة.

وفي موسمه الأخير شارك النجم الإنجليزي الدولي في 30 مباراة، ولكن كان منها 23 مباراة فقط كأساسي مما دفع نجم ليفربول السابق إلى ضرورة انتقاله إلى فريق آخر.

وقال اللاعب صاحب الـ 27 عاماً في حديثه مع قناة سكاي سبورتس : “الجميع يريد أن يشعر بأنه مرغوب فيه، وهذا ينطبق أيضاً على كرة القدم..عندما تُعلق قلبك بها وتضحي ببعض أعياد ميلاد أطفالك ثم تعامل بطريقة معينة فهذا أمر مخيب للآمال”.

وواصل: “في ذلك الوقت كنت غاضباً ولكن هذا أصبح في الماضي وعليّ أن أركز على الحاضر مع تشيلسي”.

وعن أكبر العوامل وراء قراره باستبدال مانشستر سيتي بتشيلسي عاد الإنجليزي للحديث عن أزمته مع فريق بيب جوارديولا : “سوء التفاهم، لقد كان من العار أن أرى كيف انتهى الأمر في النهاية لأنني قضيت وقتاً رائعاً هناك..ظهرت الكثير من الأشياء حينها ولكنني لم أشتكي ولكن عندما لا يمكنك ضمان مكان لنفسك، فلم يكن من المنطقي خوض معركة لا يمكنك الفوز بها أبداً”.