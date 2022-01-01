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بيريز يعلق على رحيل كاسيميرو عن ريال مدريد

الأحد 21 أغسطس 2022 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيريز يعلق على رحيل كاسيميرو عن ريال مدريد



وكالات / سما /

علق فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، على رحيل لاعبه البرازيلي كارلوس هينريك “كاسيميرو” عن النادي وذهابه للعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الجاري.

وقال بيريز في تصريحات صحفية، لشبكة DAZN الإسبانية، قبيل مباراة الفريق الملكي مع سيلتا فيجو، مساء أمس السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني” كاسيميرو أسطورة، لقد منحنا له الحق في اتخاذ القرار فيما يريد أن يفعله”.

وأضاف رئيس الريال” سنمنح لكاسيميرو التقدير الذي يستحقه، بالنظر لما قدمه وفعله لهذا النادي”، وعن الموسم الجديد، قال بيريز “نحن متحمسون بشدة لهذا الموسم”.

بدوره قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، في تصريحات لنفس الشبكة قبيل انطلاق المباراة “سنخوض أول مباراة بدون كاسيميرو، لكننا نملك لاعبين في قائمة الفريق لديهم القدرة على تعويضه”.

وعن سيلتا فيجو، قال أنشيلوتي “سنلعب ضد خصم يلعب بشكل جيد ويضغط من الأمام، ستكون مباراة تنافسية للغاية، لأن سيلتا يلعب دوماً بطريقة جيدة، وسنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز”

#فلورنتينو بيريز #ريال مدريد #كاسيميرو #مانشستر يونايتد

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