فيديو.. أرسنال يكتسح بورنموث ويخطف الصدارة مؤقتاً

وكالات / سما /

واصل أرسنال بدايته المميزة في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي، بعدما اكتسح مضيفه بورنموث بثلاثية دون رد، في الجولة الثالثة من منافسات البريميرليج، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت في ملعب فيتاليتي.

دخل المدفعجية في الأجواء سريعاً بهدف حمل توقيع النرويجي مارتن أوديجارد، بعد مرور نحو خمس دقائق من صافرة البداية، قبل أن يكرر اللاعب ذاته زيارته للشباك موقعاً على الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 11.

ودخل رجال المدرب ميكيل أريتا غرف الملابس على وقع التقدم بهدفين، ليعودوا بعد الاستراحة بنفس القوة والتركيز من أجل تسجيل هدف ثالث، وكان لهم ما أرادوا بهدف من تسديدة رائعة من ويليام ساليبا عند الدقيقة 54.

ووقع جابرييل جيسوس على هدف فريقه الرابع في اللقاء، لكن الحكم الإنجليزي كريج باوسون ألغى الهدف بسبب التسلل بعد مراجعة اللقطة عبر تكنولوجيا الفيديو المساعد ” الفار”.

وأطلق الحكم صافرته في نهاية المطاف معلناً فوز الجانرز بثلاثية دون رد، ليحقق الفريق العلامة الكاملة حتى الآن، ويتصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، وبشكل مؤقت، حتى تظهر محصلة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل، مساء الأحد.