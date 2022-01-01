هيئة الأسرى: سجن "أيالون" يفتقر لأبسط مقومات الحياة

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى، إن سجن أيالون يفتقد لأبسط مقومات الحياة، ويعاني الأسرى كثيرا داخله ويعيشون في ظروف سيئة جدا، إضافة إلى كل ما يمارس من قبل الأجهزة العسكرية الإسرائيلية بالشراكة مع كافة مكونات ومنظومة الاحتلال، على الأسرى الفلسطينيين.

ولفت محامي الهيئة فواز الشلودي عقب زيارته عدد من الأسرى في سجن أيالون وهم: محمد أبو بكر من جنين، ونديم فوزي عواد من طولكرم، وعماد عبد الله الفحل من رام الله، إلى أن الغرف ذات رطوبة عالية، والنوافذ المفتوحة ذات الإنارة المزعجة، والبطانيات عفنة، إضافة الى الطعام السيئ من حيث النوعية والكمية، والأسير يبقى معزولا عن العالم الخارجي، إضافة إلى أنه يحتجز في الغرف المحاذية لأسرانا، أسرى مدنيين يمارسون كل أساليب الازعاج من الصراخ والسب والشتم، تحديدا في ساعات الليل.