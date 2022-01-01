  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الأحد 21 أغسطس 2022 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.

وتتزامن هذه الاقتحامات مع الذكرى الــ53 لإحراق المسجد الأقصى، حين اقتحم إرهابي يدعى مايكل دينيس في الحادي والعشرين من آب عام 1969، المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد، والتي أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، ما تطلب سنوات لإعادة ترميمها وزخرفتها كما كانت.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

#مستوطنون #المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

أحمد أبو عيدة رئيسًا لجمعية رجال الأعمال في قطاع غزة

صور راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن تثير الجدل..والخارجية العراقية تتحرك

معاريف: 5 تحديات تنتظر قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجديد

الحرس الثوري الإيراني: "حزب الله" والمقاومة الفلسطينية مستعدان لخوض معركة برية ضد "إسرائيل"

إذاعة جيش الاحتلال تكشف: تفاقم أزمة العلاقات بين مصر وإسرائيل لهذا السبب

شاهد الصور : العراق يستدعي سفيره من الأردن بسبب زوجته وراغب علامة

الأونروا بغزة تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

الأخبار الرئيسية

بوتين

صحيفة عبرية تكشف : خطوة روسية جديدة ستُشعل غضب إسرائيل

إذاعة جيش الاحتلال تكشف: تفاقم أزمة العلاقات بين مصر وإسرائيل لهذا السبب

احتجاجات واسعة للعمال الفلسطينيين عند معابر الاحتلال

96b83e2e-3c08-4313-a4e8-ca34bd444a99

إعلام إسرائيلي: اللعبة انتهت.. إيران حققت إنجازات في المفاوضات النووية

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيات بزعم محاولتهن تنفيذ عملية جنوب قلقيلية

الاتصالات الفلسطينية