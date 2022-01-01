الهباش بذكرى إحراق الأقصى: نحذر من أي مساس بالمسجد وندعو لشد الرحال إليه

رام الله / سما /

حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، من أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أنه خط أحمر ليس للفلسطينيين وحدهم، بل للمسلمين جميعا.

ونوه الهباش في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، لمنسابة الذكرى الثالثة والخمسين لإحراق الأقصى، إلى أن المساس بالاقصى يعني إشعال فتيل نار لا يمكن ان تتوقف، ويمكن ان تحرق الأخضر واليابس، وعلى العالم أن يتدخل لمنع ذلك من أجل إنقاذ الاستقرار والأمن الدوليين.

وقال، إن الاحتلال بمواصلة انتهاك حرمة المسجد الأقصى، والسماح للمستوطنين بتدنيس باحاته، وساحاته، ومحاولة فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني ومحاولات السيطرة عليه، يؤكد استمراره بإشعال الحريق في المسجد الأقصى، والمنطقة، والعالم.

وأكد ضرورة أن يبذل العرب والمسلمين في كل مكان من العالم كل ما يستطيعون لزيارة المسجد الأقصى المبارك، ودعم صمود المرابطين فيه، الذين يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها، معتبرا أن شد الرحال إليه هو فضيلة دينية ثابتة، وضرورة أخلاقية، وسياسية، وقومية، ووطنية في أعناق كل المسلمين، وليس الفلسطينيين وحدهم.

وطالب الهباش العرب والمسلمين بالقيام بواجبهم الديني والأخلاقي والتاريخي لحماية وإنقاذ المسجد الأقصى المبارك من براثن الاحتلال، ومحاولاته لطمس هويته واختراع واقع تهويدي اسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك.

كما دعا العرب والمسلمين على مستوى الحكومات والشعوب والعلماء والمنظمات والهيئات الدينية لرفد المرابطين المدافعين عن المسجد الأقصى بطاقة صمود ودعم مادي ومعنوي، لمواجهة هذا المخطط التهويدي وإفشاله.