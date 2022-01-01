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وفاة اثنين من العمال واصابة 6 اخرين اثر سقوط حاوية على عدد من العمال بالداخل المحتل

الأحد 21 أغسطس 2022 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة اثنين من العمال واصابة 6 اخرين اثر سقوط حاوية على عدد من العمال بالداخل المحتل



القدس المحتلة / سما /

لقي عاملان عربيان مصرعيهما وأصيب آخرون بجروح وصفت بأنها بين خطيرة ومتوسطة إثر سقوط جسم ثقيل على عمّال في ورشة بناء بمدينة طيرة الكرمل.

ويدور الحديث عن سقوط حاوية كبيرة على عمال في المكان.

ووصلت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وقدمت العلاجات الأولية لستة مصابين على الأقل، بينهم 2 بحالة حرجة أقرت وفاتهما في وقت لاحق، إضافة لأربعة مصابين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يتبع ..

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