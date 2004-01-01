  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإفراج عن أسيرين أحدهما من قلقيلية أمضى 18 عاماً في سجون الاحتلال وآخر من نابلس

الأحد 21 أغسطس 2022 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

قال نادي الأسير إنه من المقرر اليوم الأحد الإفراج عن الأسيرين  صابر أبو ذياب،  وأشرف أبو العال من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح النادي أن الأسير أبو ذياب (41 عامًا) من قلقيلية، أمضى 18 عاماً في سجون الاحتلال، وهو مُعتقل منذ عام 2004، لافتاً إلى أنه حصل على شهادة البكالوريوس خلال اعتقاله، وقد عقد قرانه أيضا وهو داخل الأسر، وفقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه.

وسيتم الإفراج عنه من سجن النقب.

والأسير أشرف أبو العال (42 عاماً) من نابلس، أمضى ثلاث سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وهو أسير سابق، قضى ما مجموعه 7 سنوات في الأسر على فترات، وهو متزوج وأب لستة من الأبناء، وسيتم الإفراج عنه من سجن "النقب".

#قلقيلية #نادي الأسير #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

أحمد أبو عيدة رئيسًا لجمعية رجال الأعمال في قطاع غزة

صور راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن تثير الجدل..والخارجية العراقية تتحرك

معاريف: 5 تحديات تنتظر قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجديد

الحرس الثوري الإيراني: "حزب الله" والمقاومة الفلسطينية مستعدان لخوض معركة برية ضد "إسرائيل"

الأونروا بغزة تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

إذاعة جيش الاحتلال تكشف: تفاقم أزمة العلاقات بين مصر وإسرائيل لهذا السبب

شاهد الصور : العراق يستدعي سفيره من الأردن بسبب زوجته وراغب علامة

الأخبار الرئيسية

إذاعة جيش الاحتلال تكشف: تفاقم أزمة العلاقات بين مصر وإسرائيل لهذا السبب

احتجاجات واسعة للعمال الفلسطينيين عند معابر الاحتلال

96b83e2e-3c08-4313-a4e8-ca34bd444a99

إعلام إسرائيلي: اللعبة انتهت.. إيران حققت إنجازات في المفاوضات النووية

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيات بزعم محاولتهن تنفيذ عملية جنوب قلقيلية

معاريف: 5 تحديات تنتظر قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجديد

الاتصالات الفلسطينية