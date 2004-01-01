الإفراج عن أسيرين أحدهما من قلقيلية أمضى 18 عاماً في سجون الاحتلال وآخر من نابلس

قلقيلية / سما /

قال نادي الأسير إنه من المقرر اليوم الأحد الإفراج عن الأسيرين صابر أبو ذياب، وأشرف أبو العال من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح النادي أن الأسير أبو ذياب (41 عامًا) من قلقيلية، أمضى 18 عاماً في سجون الاحتلال، وهو مُعتقل منذ عام 2004، لافتاً إلى أنه حصل على شهادة البكالوريوس خلال اعتقاله، وقد عقد قرانه أيضا وهو داخل الأسر، وفقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه.

وسيتم الإفراج عنه من سجن النقب.

والأسير أشرف أبو العال (42 عاماً) من نابلس، أمضى ثلاث سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وهو أسير سابق، قضى ما مجموعه 7 سنوات في الأسر على فترات، وهو متزوج وأب لستة من الأبناء، وسيتم الإفراج عنه من سجن "النقب".