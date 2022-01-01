رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة، اليوم الأحد، تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال وضع حجر الأساس لمشروع "مبنى حسيب الصباغ للتأهيل"، و"مبنى سعيد خوري للاستدامة"، أن شعبنا يستحق أن تكون له بصماته المحلية والعالمية.

كما تناولت على صدر صفحاتها الأولى الاجماع الوطني على دعم الرئيس وإدانة حملة التحريض ضده.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس: شعبنا يستحق أن تكون له بصماته المحلية والعالمية

- الرئيس يهاتف شقيق الشهيد صلاح صوافطة معزيا ويعزي بوفاة الفنان الفلسطيني العربي الكبير بسام لطفي

- رشيدة طليب تطلق حملة لربط المساعدات الأميركية لإسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين

- إسرائيلي يكشف عنصرية جيش الاحتلال في التعامل مع الرعاة الفلسطينيين

- وفاة الأمين العام لرئاسة الجمهورية الجزائرية

- لبنان: مسيرات دعم وتأييد للرئيس في أوجه حملة التحريض المعرفة

"الأيام":

- المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق عدة

- تواصل صدور مواقف الاستنكـار والإدانة لحملة التحريض ضد الرئيس

- الرئيس: يجب إسناد الشباب برؤية مستقبلية يتعاون الجميع في صياغتها وتنفيذها

- حراك جديد للحركة الأسيرة يبدأ غداً ويتصاعد إلى إضراب عن الطعام

- الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

- منظمات تحذر: إسرائيل تعتزم فرض قيود جديدة على دخول وإقامة الأجانب في الضفة

- "أوتشا": الاحتلال هدم وصادر 50 منزلا في الضفة خلال أسبوعين

- الخطيب لـ" الأيام": الحرائق والحقد ضد المسجد الأقصى يتصاعدان

"القدس":

- الرئيس: اغلاق المؤسسات المدنية مرفوض

- الهيئة الإسلامية العليا في القدس: الأقصى للمسلمين وحدهم ولا يقبل التفاوض والتنازل

- اعتقال 3 مواطنات بزعم محاولتهن تنفيذ إطلاق نار

- عباس يعزي شقيق الشهيد صوافطة

- كيسنجر: المواجهة بين الولايات المتحدة والصين قد تدمر العالم

- طليب تدعو بایدن لمحاسبة إسرائيل