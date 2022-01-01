رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الاحد.

* "هآرتس":

- في إسرائيل يضغطون على الولايات المتحدة بعد اغلاق الملفات المفتوحة ضد إيران

- الأمين العام لحزب الله: اذا لم يحصل لبنان على مطالبه في البحر نحن في الطريق الى المواجهة

- جدعون ليفي يكتب: قتل الجندي برصاص زميله ليس بطريق الخطأ وإنما بسبب سياسة سرعة الضغط على الزناد

- بروفسور ماوتنر: اليمين سيعمل على إبقاء الوضع الحالي حتى وان كان الثمن إراقة الدماء

* "معاريف":

- انتقادات شديدة اللهجة لوزارة المالية على خلفية الازمة مع المعلمين

- ايزنكوت يلتزم بعدم الانفصال عن كتلة حزب ازرق ابيض بعد الانتخابات

- اعتقال وكيل عارضات أزياء بعد مطاردة استمرت عدة شهور في أوروبا بتهمة الاعتداءات الجنسية

- الولايات المتحدة لإسرائيل: لن نوافق على تنازلات جديدة لإيران

- زهافا جل اون يتنافس على رئاسة حزب ميرتس ضد جولان: ما نسيته من السياسة لم يتعلمه جولان بعد

- ران ادلست يكتب: لبيد وغانتس يدعمان الضغط العنيف على الفلسطينيين لكن هذا لن يجدي

* "يديعوت احرونوت":

- السنة الدراسية لن تفتح في موعدها بسبب الخلافات بين المالية ونقابة المعلمين

- قلق من التقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران

- وزارة الصحة لم تبلغ المستهلكين بوجود أجزاء من الثعبان في الخضار المجففة لشركة سنفروت

- زعيم حركة شاس الروحي شلومو كوهين 91 عاما في وضع صحي صعب